Данілов про загострення на Донбасі: "Це почалося не вчора"

"І президент, і всі наші військові, і ті люди, які до того дотичні, зранку на 6:30 вже отримують інформацію про стан за минулу добу".

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що РНБО, президент та військове командування вчасно отримує інформацію з зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, а саме - про загострення ситуації останнім часом та збільшення обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Про це він розповів на брифінгу, відповідаючи на питання журналістки, чи обговорюється ситуація на фронті під час засідань РНБО.

"Те, що стосується на території Донецької та Луганської області, те, що стосується фронту... Ви знаєте, що і президент, і всі наші військові, і ті люди, які до того дотичні, зранку на 6:30 вже отримують інформацію про стан за минулу добу... На привеликий жаль, ми бачимо на сьогодні певні загострення. Бачимо збільшення кількості поранених наших хлопців і дівчат. Але це почалося не вчора. Це іде певний період - він почався з січня місяця, і він, на привеликий жаль, не припиняється", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна виконує усі домовленності щодо дотримання режиму припинення вогню.

"Ще раз наголошую: те, що було підписано в Парижі українська сторона виконала все на 100%. На привеликий жаль, російська сторона, не виконала жодного пункту", - сказав Данілов.

Нагадаємо, за рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Він наголосив, що порушення Росією Мінських домовленостей не припиняється. Лише протягом одного дня, 13 липня, загинув один український військовослужбовець та шестеро отримали поранення. Більшість цих втрат були внаслідок застосування збройними формуваннями РФ 152-мм та 120-мм артилерії. Ще троє українських бійців отримали поранення, двоє - бойові травми у четвер, 15 липня.

Як відомо, внаслідок розпочатої у 2014 році на сході України російської збройної агресії загинули близько 14 тис. осіб, з яких понад 4 тис. – українські військовослужбовці.