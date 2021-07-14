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На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)

Загиблий був добровольцем, служив на фронті від початку війни.

На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
Фото: facebook.com/tatyana.mirgorodskaya.5

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Донбасі вчора, 13 липня, загинув український військовий, п’ятеро бійців отримали поранення, ще один - бойове травмування. Крім того, одного військовослужбовця поранено сьогодні.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. В напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя і Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру. Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один - бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - сказано в повідомленні.

За даними Нікопольського військомату, загиблий - нікопольчанин Андрій Бєляєв, 1982 року народження.

"Біля села Кринички Старобільського району Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої механізованої бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович", – йдеться в повідомленні.

За словами журналіста Олександра Махова, загиблий був добровольцем, служив на фронті з 2014 року.

17 липня йому мало виповнитися 39 років. 

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 14 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Луганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

Як повідомляли, протягом 12 липня російські найманці п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.

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