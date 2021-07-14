На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)

Загиблий був добровольцем, служив на фронті від початку війни.

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Донбасі вчора, 13 липня, загинув український військовий, п’ятеро бійців отримали поранення, ще один - бойове травмування. Крім того, одного військовослужбовця поранено сьогодні.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. В напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя і Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру. Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один - бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - сказано в повідомленні.

За даними Нікопольського військомату, загиблий - нікопольчанин Андрій Бєляєв, 1982 року народження.

"Біля села Кринички Старобільського району Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої механізованої бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович", – йдеться в повідомленні.

За словами журналіста Олександра Махова, загиблий був добровольцем, служив на фронті з 2014 року.

17 липня йому мало виповнитися 39 років.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 14 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Луганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

Як повідомляли, протягом 12 липня російські найманці п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.