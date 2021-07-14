Щоб залучити більше "однодумців", їм обіцяли посади, звільнення від податків та непідсудність українським судам.

Служба безпеки України ліквідувала самопроголошену "Енергодарську міську раду" в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організувати самопроголошені органи спробував місцевий мешканець разом зі своїми спільниками. Вони хотіли створити свою власну "міську раду", "суди" та "силовий блок".

Щоб залучити більше "однодумців", їм обіцяли посади, звільнення від податків, реєстрації майна, а також непідсудність українським судам.

Для легітимізації "повноважень" фейкової міськради зловмисники провели підпільні збори і обрали "мера" та "депутатів".

Фото: СБУ

Під час обшуків правоохороонці виявили: установчі "документи" фейкових утворень, протоколи зібрань "активістів", а також комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Вилучені матеріали направлено на експертизу.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у червні СБУ припинила діяльність фейкової "міської ради" у Гуляйполі.

Торік фейкову "міську раду" також викрили у Хмельницькому. Як повідомляли, діяльність "депутатів" координували спецслужби РФ. Представники так званого "народовладдя" активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.