На Чернігівщині двоє дітей потонули у місцевому ставку

Поблизу села Слобідка, на Чернігівщині, у штучній водоймі потонули два брата 10-ти та 14-ти років.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло до ДСНС України о 16:20. Як з’ясувалося, хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися.

“Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки”, - йдеться у повідомленні.

До приїзду рятувальників тіла загиблих дітей на берег дістали поліцейські. Обставини трагедії встановлюються.

Раніше У Чернігівській області під час пожежі житлового будинку загинуло молоде подружжя.