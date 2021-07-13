Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Чернігівщині двоє дітей потонули у місцевому ставку

Обставини трагедії встановлюються.

На Чернігівщині двоє дітей потонули у місцевому ставку
Водойма
Фото: ДСНС

Поблизу села Слобідка, на Чернігівщині, у штучній водоймі потонули два брата 10-ти та 14-ти років. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло до ДСНС України о 16:20. Як з’ясувалося, хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися.

“Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки”, - йдеться у повідомленні. 

До приїзду рятувальників тіла загиблих дітей на берег дістали поліцейські. Обставини трагедії встановлюються.

Раніше У Чернігівській області під час пожежі житлового будинку загинуло молоде подружжя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також