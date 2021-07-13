Фото: facebook.com/groups/dniprgr

У мікрорайоні Березняки в Києві невідомі запалили шини, які було вилучено з дворів житлових будинків.

За повідомленням очевидців, люди виходили з квартир, бо не могли перебувати у приміщенні через їдкий запах диму.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

У столичному управлінні ДСНС повідомили, що пожежа сталася на відкритій території на вул. Березняківській, 30-А в Дніпровському районі.

Горіли шини на площі 100 кв. м.

О 15:22 пожежу було локалізовано, а о 15:28 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

На офіційній сторінці Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві повідомляють, що вилучення старих автомобільних шин з ґрунту в дворах ще в квітні ініціював перший заступник міського голови із питань самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

Відповідно до повідомлення, на Березняках шини скинули біля школи.

Фото: facebook.com/groups/dniprgr

"Чому? Тому, що додаткових грошей на вивезення зібраних по клумбах шин Кулеба не передбачив. Тому шини вже четвертий місяць чекають, поки раз на місяць ЖЕКі будуть здійснювати плановий вивіз побутових відходів мешканців і тоді трохи можуть вивезти шин в випадку, якщо залишиться місце в машинах. Так і вивозити нікуди - "З'ясувалося, що договори на утилізацію шин уклали ще не всі керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів Києва"", - зазначається в повідомленні.