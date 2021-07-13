Стабілізатор напруги. Комфортне користування електроприладами

Нестабільність напруги у централізованій лінії електропостачання становить проблему не тільки для мешканців будинків, а й для побутової та офісної техніки, якої у наших оселях стає дедалі більше. Щоб позбутися незручностей, пов’язаних зі стрибками напруги, слід користуватися таким приладом, як стабілізатор.
Він вирівнює струм до нормативних 220–230 В, а за показників нижче 159 В та вище 255 В взагалі вимикає живлення. Є малопотужні мережеві пристрої, які під’єднуються до окремих одиниць техніки. А є магістральні прилади з потужністю вище 4 кВт, що ставляться безпосередньо у місці введення електрики до будинку та тримають під контролем усе електричне устаткування. Хоча вони й дорожчі, зручніше витратитися одного разу та бути впевненим у безпеці усієї домашньої техніки.
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Види стабілізаторів
Найліпші стабілізатори для будинку — автоматичні, що не потребують втручання людини до їхньої роботи. Вибір пристрою до будинку слід починати з вивчення їхніх типів:
- Релейні (ступінчасті). Широко використовуються у побуті. Мають високу точність регулювання напруги та відносно низьку ціну. До їхніх переваг належать невеликі габарити, широкий діапазон регулювання вхідної напруги, можливість тривалого перевантаження, широкий температурний діапазон (від −20 до +40), безшумність роботи, тривалий термін експлуатації. Головний недолік — ступінчаста стабілізація, через що можуть мерехтіти лампи.
- Електронні. Характеризуються високою швидкістю реагування на стрибки напруги, забезпечують високу точність її регулювання, зберігають потужність у режимі стабілізації, працюють безшумно. Але мають великий розмір, вагу та ціну. Їх найчастіше використовують в оселях для захисту як опалювальних котлів та холодильників, так і чайників, мікрохвильовок.
- Електромеханічні (сервоприводні). Мають широкий діапазон вхідної напруги, працюють без викривлень вихідної напруги, стійкі до перевантажень. Характеризуються плавним регулюванням та низькою чутливістю до вхідних перешкод. Але мають невисоку швидкість стабілізації та нездатні працювати за низьких температур.