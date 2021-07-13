Стабілізатор напруги. Комфортне користування електроприладами

Нестабільність напруги у централізованій лінії електропостачання становить проблему не тільки для мешканців будинків, а й для побутової та офісної техніки, якої у наших оселях стає дедалі більше. Щоб позбутися незручностей, пов’язаних зі стрибками напруги, слід користуватися таким приладом, як стабілізатор.

Він вирівнює струм до нормативних 220–230 В, а за показників нижче 159 В та вище 255 В взагалі вимикає живлення. Є малопотужні мережеві пристрої, які під’єднуються до окремих одиниць техніки. А є магістральні прилади з потужністю вище 4 кВт, що ставляться безпосередньо у місці введення електрики до будинку та тримають під контролем усе електричне устаткування. Хоча вони й дорожчі, зручніше витратитися одного разу та бути впевненим у безпеці усієї домашньої техніки.

Стабілізатори заводської якості можна придбати у спеціалізованому інтернет-магазині 220 Volt. Торгівельний майданчик співпрацює з виробниками та офіційними дистриб’юторами, тому пропонує тільки сертифікований товар за прийнятною ціною. У каталозі на сторінці https://220volt.com.ua/stabilizator/optimal_stab_doma/ можна ознайомитися з усім наявним асортиментом та його технічними характеристиками.

Види стабілізаторів

Найліпші стабілізатори для будинку — автоматичні, що не потребують втручання людини до їхньої роботи. Вибір пристрою до будинку слід починати з вивчення їхніх типів: