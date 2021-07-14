У житловому будинку в місті Сміла Черкаської області стався вибух, власник будинку загинув.

За даними обласного управління ДСНС, ймовірно вибухнув газовий балон.

Повідомляється, що вранці 14 липня на вулиці Лісній стався вибух у житловому будинку з подальшою пожежею. Унаслідок вибуху відбулося руйнування частини покрівлі та зовнішньої стіни.

За попередньою інформацією, в будинку на момент події перебувала одна особа.

О 09:45 рятувальники локалізували пожежу, о 10:05 - ліквідували. Проводиться розбір зруйнованих конструкцій.

Під завалами знайдено тіло загиблого господаря 1966 року народження.