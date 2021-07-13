Сьогодні, 13 липня, за допомогою гелікоптера Системи авіаційної безпеки МВС 9-річного жителя м. Новограда-Волинського з тяжким вогнепальним пораненням транспортували до столиці.

Боротьбу за його життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ "Охматдит", повідомляє пресцентр МВС.

Близько 12:30 у м. Новограді-Волинському медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги доставив пораненого 9-річного хлопчика на стадіон "Авангард", де приземлився гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України. Екіпаж рятувальників сьогодні якраз брав участь у тактико-спеціальних навчаннях на Рівненщині, тому максимально швидко прибув на Житомирщину.

Дитину та двох лікарів-анестезіологів для супроводу перемістили на борт гвинтокрила.

"Вже за декілька годин хлопчик буде під опікою медиків Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України «Охматдит»", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомляють, що напередодні, 12 липня, дитину з вогнепальним пораненням хребта та органів черевної порожнини, було доставлено до реанімаційного відділення "Новоград-Волинського міськрай ТМО". Того ж дня хлопчика прооперували. За словами лікарів, пацієнт перебуває у важкому стані і потребує подальшого лікування у спеціалізованому закладі.

Оновлення. У ході слідства правоохоронці встановили причетність друга батька до травмування хлопчика. Чоловіка затримали і відкрили дві кримінальні справи, пише Новоград.city.

Як повідомив начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник, 12 липня пораненого хлопчика у тяжкому стані до лікарні доставив 43-річний киянин, знайомий його батька. Дитину відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Медики викликали поліцію. За попередньою інформацією, подія нібито відбувалася на березі місцевої річки. Однак ця версія не підтвердилася.

Поліцейські оглянули будинок і знайшли там кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Напередодні трагедії, батько дитини та його товариш, який приїхав з Києва, вживали алкоголь. Далі унаслідок необережного поводження зі зброєю дитина отримала травму. Під час обшуку в авто підозрюваного знайшли зброю, у тому числі автомати, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

Наразі чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Також в поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Як повідомляли, в травні літак рятувальників транспортував зі Запоріжжя до Києва 3-річну дівчинку. Дитину привезли до “Охматдиту” з тотальним ураженням легенів.