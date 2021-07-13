Ніч на 12 липня у Києві була найтеплішою за історію спостережень

З початку року у столиці встановлено 21 температурний рекорд.

Ніч на 12 липня у Києві виявилася найтеплішою за весь період спостережень.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, у ніч на минулий понеділок температура у столиці не опустилася нижче +22°С.

"Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С”, - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд, повідомляють у ЦГО.

Нагадаємо, червень у Києві став одним із найспекотніших за історію спостережень. Першого місяця літа в столиці було шість днів із максимальною температурою вище 30 градусів.