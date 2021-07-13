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Через негоду в Україні знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 130 населених пунктів у восьми областях України.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00, 13 липня, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях (Дніпропетровська – 28, Черкаська – 28, Житомирська – 23, Київська – 14, Запорізька - 13, Чернігівська - 9, Сумська - 8 і Кіровоградська - 7)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 1 липня в Україні через негоду було знеструмлено 302 населені пункти у шести областях.

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