Через негоду в Україні знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 130 населених пунктів у восьми областях України.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00, 13 липня, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях (Дніпропетровська – 28, Черкаська – 28, Житомирська – 23, Київська – 14, Запорізька - 13, Чернігівська - 9, Сумська - 8 і Кіровоградська - 7)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 1 липня в Україні через негоду було знеструмлено 302 населені пункти у шести областях.