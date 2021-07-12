Дитина у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні.

12 липня до лікарні Новограді-Волинського на Житомирщині було доставлено 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Як зазначає пресслужба МВС України, повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків. Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу. У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу.

За попередніми даними, подія нібито сталась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.

Поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Також нині встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, через сильні зливи у суботу, 10 липня піднявся рівень води у річці Бистриця Надвірнянська на Закарпатті, надзвичайники врятували на водоймах Надвірнянського району 11 осіб.