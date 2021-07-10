Один чоловік опинився у палаючому багатті, іншого “хвилею” відкинуло в бік.

Пізно увечері 9 липня під час святкування Івана Купала в Коростені у Житомирській області каністри з бензином під піротехікою.

Про це пише korosten.today.

Один чоловік опинився у палаючому багатті, іншого “хвилею” відкинуло в бік.

"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, зривною хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли очевидні з місця події.

Фото: korosten.today

Крім цього, коростенці запевняють, що вибух був настільки сильний, що у людей в районі водоканалу затрусились шибки у вікнах.

Як повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, пожежа сталась близько 23:00.

Попередньо відомо, що до медичного закладу з опіками звернулись троє жителів райцентру, які брали участь у святкуванні. Їм надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Фото: korosten.today

Фото: korosten.today

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.

У рамках розпочатого кримінального провадження поліція встановлює усі обставини події та ступінь тяжкості отриманих потерпілими травм.

Нагадаємо, у Мелітополі в лікарні помер постраждалий під час вибуху на території приватного підприємства ТОВ "Технодім" "Альянс"