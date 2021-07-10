Після офіційної частини кораблі відправляться до Болгарії.

Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021 завершено.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ВМС ЗС України.

“Усі покладені завдання виконано в повному обсязі”, – зазначив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Після офіційного завершення навчань кораблі відправляться до Болгарії, пише Interfax.com.ua.

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів. Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років.

Речник Пентагону США Джон Кірбі заявив, що організовані Україною та США військові навчання "Сі Бриз" у Чорному морі спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом покращення взаємодії країн-членів НАТО та партнерів.

Раніше Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".