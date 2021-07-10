Під Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов господарський потяг.
Про це повідомив кореспондент Lb.ua.
“Усі пасажирські поїзди, які їдуть через Боярку-Фастів запізнюються. Наприклад, поїзд Одеса-Київ № 106 на 03:30”, – зазначив він.
Поїзди запізнюються від трьох годин орієнтовно.
“Частина пасажирів пересіли в електричку, і тепер в полі сидять”, – додав кореспондент.
Оновлення 11:43. В Укрзалізниці оприлюднили список потягів, які запізнюються через сходження з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків - Боярка.
Станом на 9:00 затримуються рейси:
◾№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);
◾№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
◾№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
◾№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
◾№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
◾№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);
◾№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
◾№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
◾№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);
◾№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);
◾№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);
◾№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
◾№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину);
Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.
Нагадаємо, у лютому у Дніпропетровській області 8 вантажних вагонів зійшли з колії.