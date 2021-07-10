Під Києвом біля міста Боярка з рейок зійшов господарський потяг.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

“Усі пасажирські поїзди, які їдуть через Боярку-Фастів запізнюються. Наприклад, поїзд Одеса-Київ № 106 на 03:30”, – зазначив він.

Фото: Faceebook/Александра Скоробагатько

Фото: Юрій Яблонський

Фото: Facebook/Славинская Алена

Фото: Facebook/Славинская Алена

Поїзди запізнюються від трьох годин орієнтовно.

“Частина пасажирів пересіли в електричку, і тепер в полі сидять”, – додав кореспондент.

Оновлення 11:43. В Укрзалізниці оприлюднили список потягів, які запізнюються через сходження з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків - Боярка.

Станом на 9:00 затримуються рейси:

◾№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);

◾№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);

◾№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

◾№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

◾№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

◾№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);

◾№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

◾№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

◾№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);

◾№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);

◾№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);

◾№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

◾№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину);

Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.

Нагадаємо, у лютому у Дніпропетровській області 8 вантажних вагонів зійшли з колії.