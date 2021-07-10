Кабмін направив законопроєкт про перехідний період на Донбасі до Венеційської комісії

Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков направив урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" до Венеційської комісії для отримання експертного висновку.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що документ було направлено на розгляд комісії ще 4 червня.

"У середу, 7 липня, Комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновку, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеційської комісії у жовтні 2021 року. Наш законопроєкт є першим із пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України та наших громадян, які наразі вимушено проживають в тимчасовій окупації", - наголосив Віцепрем‘єр-міністр України Олексій Резніков.

Законопроєктом пропонується розподілення регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди.

Окрім цього законопроєкт пропонує:

запровадити елементи перехідної юстиції;

окреслити засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях;

встановити інститут конвалідації правочинів;

створити передумови для формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.

Також законопроєкт передбачає втрату чинності низкою законів та постанов, що стосуються статусу тимчасово окупованих територій, а також щодо Автономної Республіки Крим напередодні здобуття незалежності України та у перші роки після цього, які вже реалізовані.

Раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант". У МінТОТ вважають, що люди на окупованій території у більшості є заручниками.