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Папа Франциск у неділю прочитає молитву з лікарні

Після операції Святійший отець почувається добре.

Папа Франциск у неділю прочитає молитву з лікарні
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск у неділю, 11 липня, виголосить молитву "Ангел Господній" з лікарні, де перебуває після операції.

Про це повідомляютьVatican News.

"Святіший Отець, хоч і перебуває в лікарні, але вже почав працювати, а також відслужив Святу Месу. В неділю молитва «Ангел Господній» транслюватиметься з лікарні", - сказано в повідомленні.

У Ватикані інформують, що понтифік регулярно харчується та отримує планову терапію. В комюніке Ватиканського пресцентру зазначається, що Святіший отець прогулювався коридорами та почав працювати, чергуючи роботу з читанням текстів.

"Наступної неділі передбачене проказування молитви “Ангел Господній” з 10-го поверху Університетської клініки ім. Агостіно Джемеллі", - додав речник Ватикану Маттео Бруні.

Він зазначив, що папа Франциск "дякує за численні послання прихильності та близькості, які щоденно отримує, та просить і надалі молитися за нього".

Нагадаємо, 4 липня папі Римському зробили операцію на кишківнику. У Ватикані повідомляли, що за відсутності ускладнень, понтифік проведе в лікарні приблизно тиждень.

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