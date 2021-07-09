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В Івано-Франківській області троє дітей за добу потрапили в реанімацію після укусів змій

Постраждалі перебувають у реанімації, їхній стан важкий.

В Івано-Франківській області троє дітей за добу потрапили в реанімацію після укусів змій
Фото: rus.newsru.ua

За минулу добу, 8 липня, на Прикарпатті троє дітей потрапили до реанімації через укуси змій.

Постраждалі перебувають у важкому стані, інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Повідомлення про те, що в лікарню доставили дитину 2005 народження з анафілактичним шоком внаслідок укусу змії, надійшло 8 липня від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні у важкому стані.

Увечері того ж дня в с. Осмолода Перегінської ТГ дитину 2009 року народження змія вкусила за руку. Дівчинка з Кривого Рогу теж у реанімації у важкому стані.

У с. Кінчаки Дубовецької ТГ ввечері 8 липня дитину 2005 року народження змія вкусила на дитячому майданчику. Хлопчика доставили в реанімацію обласної дитячої лікарні, дитина у важкому стані.

Як повідомляли, за пів року в Україні від укусів змій постраждали понад два десятки людей.

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