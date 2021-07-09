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Окупанти на Донбасі утримують у секретних тюрмах понад 3500 українців, - Джеппар

На сході України налічується понад 160 незаконних в'язниць.

Окупанти на Донбасі утримують у секретних тюрмах понад 3500 українців, - Джеппар
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

За даними Генеральної прокуратури, в окупованих Донецьку та Луганську налічується понад 160 незаконних в'язниць, в яких незаконно утримуються понад 3500 громадян України.

Про це у Facebook повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар.

“На жаль, РФ вже восьмий рік поспіль щодня здійснює злочини проти громадян України - вдаючись до тортур та психологічного тиску на незаконно затриманих як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ. За даними Генеральної прокуратури, в окупованих Донецьку та Луганську понад 160 подібних незаконних об'єктів та понад 3500 громадян України, які незаконно утримуються в них”, - повідомила Джеппар.

Вона зауважила, що Україна має сприяти закриттю всіх секретних в’язниць на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, створені Російською Федерацією. 

Україна має також вимагати від РФ безперешкодного доступу регіональними та міжнародними правозахисними організаціями до всіх місць позбавлення волі та забезпечення повноцінного конфіденційного спілкування з усіма затриманими на тимчасово окупованих територіях.

Зі свого боку, Україна вживатиме всіх необхідних заходів для притягнення до відповідальності всіх винних у цих грубих порушеннях прав людини, особливо тих, що становлять військові злочини, зазначила Джеппар.

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