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У Харкові поліцейські зі стрільбою затримали рецидивіста, який обікрав храм

Внаслідок використання зброї постраждалих осіб немає.

У Харкові поліцейські зі стрільбою затримали рецидивіста, який обікрав храм
Фото: Нацполіція

Поліцейські охорони затримали чоловіка, який обікрав храм у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вночі 7 липня на пульт централізованого спостереження надійшов сигнал про спрацювання сигналізації.

Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили пошкоджений замок вхідних дверей, тому одразу ж оточили храм.

"Раптом з вікна вистрибнув чоловік і почав тікати в бік лісосмуги. На вимогу водія екіпажу зупинитись підозрюваний не відреагував. У зв’язку з цим, поліцейський, керуючись пунктом 13 статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою виклику допоміжних сил використав вогнепальну зброю, здійснивши постріл вгору у повітря. В результаті, зловмисник зупинився та був затриманий поліцейськими охорони. Внаслідок використання зброї постраждалих осіб немає", - повідомили в поліції.

Фото: Нацполіція

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Харківської області, який раніше тричі притягувався до відповідальності за крадіжки. Минулого року він звільнився після відбуття чергового покарання.

Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у травні минулого року правоохоронці затримали банду, яка крала ікони з церков.

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