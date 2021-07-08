34-річний іноземець звільнився з однієї з пенітенціарних установ області, де сидів 10 років.

У Вінницькій області поліція затримала злочинця, який перебував в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів. Найближчим часом планується його передача правоохоронцям країни-ініціатора розшуку, інформує пресслужба обласної поліції.

"Оперативники Управління міграційної поліції встановили, що в одній із пенітенціарних установ області має звільнятись 34-річний громадянин сусідньої держави, який має суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні. Він відбував 10 років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяло смерть потерпілого, та злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань", - сказано в повідомленні.

Після відповідної перевірки поліцейські з’ясували, що вказаний іноземець розшукується Інтерполом за вчинення у себе на батьківщині особливо тяжких злочинів – зґвалтування із погрозою вбивства та розбою, поєднаного з насиллям та грабежу.

Міграційна поліція 7 липня затримала небезпечного злочинця на підставі ухвали суду, винесеної за клопотанням прокуратури області.

За словами начальника Управління міграційної поліції Кирила Доценка, правоохоронні органи сусідньої держави розшукували цього злочинця понад десять років.

Як повідомляли, наприкінці червня на Луганщині правоохоронці викрили трьох громадян Грузії, один із яких є занесеним до санкційного списку РНБО "кримінальним авторитетом".