США закликали Росію звільнити заарештованого у Криму журналіста Єсипенка

Наголошується, що вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою Єсипенка стало серйозною судовою помилкою.

Сполучені Штати закликають окупаційну владу негайно звільнити арештованого в Криму позаштатного журналіста "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка,

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, розміщеній у Twitter.

“Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Владислава Єсипенка. Крим - це Україна”, - сказано у повідомленні.

Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно #FreeYesypenko #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/MdCq772neO — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2021

Нагадаємо, вчора підконтрольний Росії суд у Криму продовжив на пів року термін арешту журналіста Єсипенка.

Єсипенка затримали 10 березня та заарештували після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі. Чоловіка підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

У березні стало відомо, що затриманого журналіста катували струмом.

4 червня США закликали Росію звільнити Єсипенка.