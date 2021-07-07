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США закликали Росію звільнити заарештованого у Криму журналіста Єсипенка

Наголошується, що вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою Єсипенка стало серйозною судовою помилкою.

США закликали Росію звільнити заарештованого у Криму журналіста Єсипенка
Фото: U.S. Embassy Kyiv

Сполучені Штати закликають окупаційну владу негайно звільнити арештованого в Криму позаштатного журналіста "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка, 

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, розміщеній у Twitter.

“Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Владислава Єсипенка. Крим - це Україна”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора підконтрольний Росії суд у Криму продовжив на пів року термін арешту журналіста Єсипенка.

Єсипенка затримали 10 березня та заарештували після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі. Чоловіка підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

У березні стало відомо, що затриманого журналіста катували струмом.

4 червня США закликали Росію звільнити Єсипенка.

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