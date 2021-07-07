Президента Гаїті вбили (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
ГоловнаСвіт

Естонія висилає російського дипломата

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі березня Лятте персоною нон грата.

Естонія висилає російського дипломата
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Влада Естонії висилає з країни представника російського посольства. Такий крок є відповіддю на оголошення РФ персоною нон-грата естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте.

Про це повідомляє ERR.

“У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються”, - наводить видання слова керівника відділу зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Лемміка.

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі березня Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

Нагадаємо, вчора ФСБ Росії повідомила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте "під час спроби отримати інформацію закритого характеру від росіянина". У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ зазначили, що співробітники спецслужби затримали Лятте "на гарячому".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також