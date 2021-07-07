Естонія висилає російського дипломата

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі березня Лятте персоною нон грата.

Влада Естонії висилає з країни представника російського посольства. Такий крок є відповіддю на оголошення РФ персоною нон-грата естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте.

Про це повідомляє ERR.

“У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються”, - наводить видання слова керівника відділу зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Лемміка.

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі березня Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

Нагадаємо, вчора ФСБ Росії повідомила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте "під час спроби отримати інформацію закритого характеру від росіянина". У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ зазначили, що співробітники спецслужби затримали Лятте "на гарячому".