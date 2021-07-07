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Трамп анонсував колективний позов проти Twitter та Facebook

Процес покликаний захистити американську демократію та права на свободу слова кожного американця.

Трамп анонсував колективний позов проти Twitter та Facebook
Дональд Трамп держит газету Washington Post с заголовком «Трамп оправдан» на следующий день после оправдания по делу об импичмен
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір подати колективні позови проти керівництва соцмереж Facebook, Twitter і Google після блокування його акаунтів на цих платформах у січні.

Про це він заявив в своєму приватному клубі в Бедмінстері, передає Politico.

"Право американського народу на свободу від народження має переважати над великими технологіями та іншими силами, які прагнуть його знищити. Цим судовим процесом ми захищаємо американську демократію, відстоюючи права на свободу слова кожного американця", - сказав Трамп.

Соцмережі Facebook та Instagram 7 січня заблокували акаунти Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії.

Трамп протягом виборчої компанії та після неї неодноразово робив гучні заяви про "фальсифікацію на виборах", через що його дописи позначали як необґрунтовані чи неперевірені. 

6 січня група прихильників Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Внаслідок заворушень загинули 5 людей.

На початку червня компанія Facebook оголосила про замороження акаунтів Трампа на два роки з моменту його першого блокування - до січня 2023 року. У разі повторного порушення Трампом компанія залишає за собою право застосувати рішучіші заходи, аж до безповоротного видалення його сторінок і облікових записів.

Сам Трамп таке рішення розцінив як прояв неповаги до понад 70 млн американців і замах на свободу слова.

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