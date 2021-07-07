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Держсекретар США Блінкен назвав п'ять ключових кроків для прогресу реформ в Україні

Він наголосив, що це важливо для зростання добробуту українців, для більшої впевненості іноземних інвесторів та в тому числі - кращої обороноздатності.

Держсекретар США Блінкен назвав п'ять ключових кроків для прогресу реформ в Україні
Фото: kmu.gov.ua

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п’ять кроків, які, як вважають у Штатах, допоможуть Україні зберегти прогрес у реформах.

Про це він сказав у промові в рамках Ukraine Reform Conference у Вільнюсі, передає "Європейська правда".

По-перше, зазначив Блінкен, це схвалення законопроєктів щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів у такому вигляді, що забезпечить прозорий відбір суддів.

По-друге, це прозора процедура відбору керівництва НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

По-третє, це збереження корпоративного управління держпідприємствами за стандартами OECD.

Четвертим кроком Блінкен назвав реформу Служби безпеки, зокрема, передання функцій боротьби з економічними злочинами іншому відомству; п’ятим кроком - реальне покарання посадовців, що скоїли корупційні злочини.

Держсекретар зауважив, що з 2014 року жодного топпосадовця поки не було засуджено за корупцію.

Він також наголосив, що проведення реформ важливе для зростання добробуту українців, для більшої впевненості іноземних інвесторів та в тому числі - кращої обороноздатності України.

Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель під час зустрічі з Зеленським наголосив на важливості реформ в Україні.

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