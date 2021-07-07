​Країни Люблінського трикутника підтримали членство України в НАТО та ЄС, - Кулеба

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі - підписали два документи, в тому числі щодо підтримки членства України в Європейсьому Союзі та НАТО, і затвердили ще один.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час прямого включення з Литви.

Перший документ – це декларація про спільну історичну спадщину та спільні цінності.

"В ньому ми констатуємо те, що об’єднує наші країни не лише в минулому, але і майбутньому. В майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - розповів Кулеба.

Другий - це дорожня карта, що включає різні питання від економіки до протидії гібридним загрозам. І третій - це план заходів з протидії дезінформації.

"Три наші країни мають унікальний досвід у протидії російській дезінформації. Україна володіє безцінним досвідом того, як працює російська дезінформація і як їй протидіяти. Три країни об’єднають зусилля, не лише, щоб спільно боротися проти дезінформації, але і щоб інші країни могли користуватися нашим досвідом", - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що Люблінський трикутник - це по суті альтернатива "руському міру". Кулеба також висловив сподівання, що скоро до нього приєднається також і Білорусь.

Нагадаємо, Люблінський трикутник - тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ у липні 2020 року. Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.