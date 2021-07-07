Конгрес США може змусити Байдена посилити санкції проти Nord Stream 2, - дипломат

На його думку, президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений «робити правильні речі».

Потужна позиція демократів у Конгресі США щодо обов’язкового введення санкцій проти оператора Nord Stream 2 здатна змусити президента Джо Байдена «зробити правильні речі» та скасувати виключення проти цієї компанії та її керівництва.

Про це заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст, передає “Укрінформ”.

«Якщо керівництво демократів у Сенаті так само твердо виступатиме на підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно й жахливо чинити тиск на Україну, Байден не матиме вибору»,- заявив Гербст у вівторок під час онлайн-конференції.

Він зазначив, що в такому випадку президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений «робити правильні речі».

«Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це – реальна можливість (розвитку ситуації – ред.)», - зауважив експерт.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував кілька ключових призначень у Державному департаменті США, вимагаючи від адміністрації президента Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".