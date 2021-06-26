США та Німеччина розробляють план допомоги Україні після запуску "Північного потоку-2", - Bloomberg

Сполучені Штати Америки та Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до переговорів.

Зазначається, що так Вашингтон і Берлін спробують "стримати агресію Росії за допомогою загрози санкцій".

Сторони повинні досягти угоди до візиту Ангели Меркель у США 15 липня. Планується, що країни візьмуть на себе зобов'язання щодо зміцнення енергетичного сектора України, в тому числі, шляхом виплати їй компенсації втрат, які Київ понесе після запуску трубопроводу.

Джерела видання розповідають, що США і Німеччина також розглядають можливість інвестицій в будівництво електростанцій в Україні. Ще одним заходом може стати розробка плану з нарощування поставок газу з Києва. Крім того, Берлін має намір почати переговори з Москвою про продовження транзитних квот для України.

Країни також можуть домовитися про механізм зупинки подачі газу через "Північний потік - 2", якщо Росія продовжить агресивну політику проти Києва.

Втім, як зазначає Bloomberg, деякі німецькі чиновники виступають проти цієї ідеї, заявляючи, що вони не хочуть використовувати трубопровід в якості "політичної зброюї".

Нагадаємо, 24 червня державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Меркель закликав вжити заходів, аби зменшити ризики, які "Північний потік-2" несе Україні.

Раніше голова німецького МЗС Гайко Маас заявляв, що Німеччина і США сподіваються завершити перемовини щодо "Північного потоку-2" до серпня.

У травні США вивели з-під санкцій проти оператора газопроводу та її директора Маттіаса Варніга, громадянина Німеччини. Але обмеження поширюються на російські компанії та судна, задіяні в будівництві. Це рішення пояснили тим, що газогін вже і так майже добудований, а санкції можуть зіпсувати відносини з Німеччиною.

10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу. Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу.

Як відомо, газопровід дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні кошти, навіть якщо не буде використовувати територію для транзиту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу “Північний потік-2” на негативне після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені. Проти запуску газопроводу різко виступає Польща. 15 червня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вірить, що газопровід ще можна зупинити.