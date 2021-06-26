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Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується в Держдуму РФ у першій п'ятірці прохідної партії

Також до першої п'ятірки увійшов кінорежисер Володимир Меньшов.

Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується в Держдуму РФ у першій п'ятірці прохідної партії
Захар Прилепин
Фото: ryb.ru

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується до Держдуми Російської Федерації.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що лідер партії "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов і її співголови Прилєпін та  Геннадій Семигин очолили федеральну частину списку кандидатів партії на виборах у Держдуму РФ VIII скликання.

Також до першої п'ятірки входять кінорежисер Володимир Меньшов, який зняв фільм "Москва сльозам не вірить",  і сенатор від Тамбовської області Олександр Бабаков.

Всього від партії висувають 307 кандидатів по 36 федеральним групам і 223-х кандидатів в одномандатних виборчих округах. Федеральна частина списку складається з п'ятьох осіб.

Як пвоідомлялося, президент РФ Володимир Путін  призначив вибори до Держдуми на 19 вересня. Цього разу список партії "Єдиної Росії"  очолить міністр оборони Сергій Шойгу, а не колишній президент Дмитро Медведєв, як раніше.

Нагадаємо,  у 2019 році Прилєпін в інтерв'ю росЗМІ розповідав, що його підлеглі вбили багато людей і "витворяли голімий бєспрєдєл" в Україні.

Служба безпеки України відкрила проти Прилєпіна кримінальне провадження за створення незаконного збройного формування, метою якого було ведення бойових дій в Україні. Також його внесено до "чорного списку" Міністерства культури України.

А в 2017 році літературна агенція Wiedling Literary Agency вирішила припинити активне представлення прав літературних творів Прилєпіна у зв'язку з повідомленнями про те, що письменник отримав посаду заступника командира батальйон у тероористів "ДНР".

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