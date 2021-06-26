Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується в Держдуму РФ у першій п'ятірці прохідної партії

Також до першої п'ятірки увійшов кінорежисер Володимир Меньшов.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується до Держдуми Російської Федерації.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що лідер партії "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов і її співголови Прилєпін та Геннадій Семигин очолили федеральну частину списку кандидатів партії на виборах у Держдуму РФ VIII скликання.

Також до першої п'ятірки входять кінорежисер Володимир Меньшов, який зняв фільм "Москва сльозам не вірить", і сенатор від Тамбовської області Олександр Бабаков.

Всього від партії висувають 307 кандидатів по 36 федеральним групам і 223-х кандидатів в одномандатних виборчих округах. Федеральна частина списку складається з п'ятьох осіб.

Як пвоідомлялося, президент РФ Володимир Путін призначив вибори до Держдуми на 19 вересня. Цього разу список партії "Єдиної Росії" очолить міністр оборони Сергій Шойгу, а не колишній президент Дмитро Медведєв, як раніше.

Нагадаємо, у 2019 році Прилєпін в інтерв'ю росЗМІ розповідав, що його підлеглі вбили багато людей і "витворяли голімий бєспрєдєл" в Україні.

Служба безпеки України відкрила проти Прилєпіна кримінальне провадження за створення незаконного збройного формування, метою якого було ведення бойових дій в Україні. Також його внесено до "чорного списку" Міністерства культури України.

А в 2017 році літературна агенція Wiedling Literary Agency вирішила припинити активне представлення прав літературних творів Прилєпіна у зв'язку з повідомленнями про те, що письменник отримав посаду заступника командира батальйон у тероористів "ДНР".