Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується в Держдуму РФ у першій п'ятірці прохідної партії

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював проти України на Донбасі, балотується до Держдуми Російської Федерації.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Зазначається, що лідер партії "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов і її співголови Прилєпін та Геннадій Семигин очолили федеральну частину списку кандидатів партії на виборах у Держдуму РФ VIII скликання.
Також до першої п'ятірки входять кінорежисер Володимир Меньшов, який зняв фільм "Москва сльозам не вірить", і сенатор від Тамбовської області Олександр Бабаков.
Всього від партії висувають 307 кандидатів по 36 федеральним групам і 223-х кандидатів в одномандатних виборчих округах. Федеральна частина списку складається з п'ятьох осіб.
Як пвоідомлялося, президент РФ Володимир Путін призначив вибори до Держдуми на 19 вересня. Цього разу список партії "Єдиної Росії" очолить міністр оборони Сергій Шойгу, а не колишній президент Дмитро Медведєв, як раніше.
Нагадаємо, у 2019 році Прилєпін в інтерв'ю росЗМІ розповідав, що його підлеглі вбили багато людей і "витворяли голімий бєспрєдєл" в Україні.
Служба безпеки України відкрила проти Прилєпіна кримінальне провадження за створення незаконного збройного формування, метою якого було ведення бойових дій в Україні. Також його внесено до "чорного списку" Міністерства культури України.
А в 2017 році літературна агенція Wiedling Literary Agency вирішила припинити активне представлення прав літературних творів Прилєпіна у зв'язку з повідомленнями про те, що письменник отримав посаду заступника командира батальйон у тероористів "ДНР".