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Тропічний шторм "Ельза" почав рух із Куби до Флориди

За вихідні від урагану померли три людини. 

Тропічний шторм "Ельза" почав рух із Куби до Флориди
Фото: Accuweather

Потужний тропічний шторм "Ельза", який увечері понеділка дістався до Куби, тепер почав рух до Флориди (США). У вівторок на узбережжі Флорида-Кас спостерігався сильний вітер і дощ, повідомляє Accuweather.

Знімки з супутника показали, що шторм вирував на північно-західному узбережжі Куби після сходу Карибського басейну. Під час урагану за вихідні загинули три людини. 

Очікується, що "Ельза" дістанеться Флориди в середу вранці. Екстрені служби випустили попередження про погіршення погоди. 

На Кубі пориви вітру під час урагану досягали 85 кілометрів на годину. Влада евакуювала 180 000 людей.

Ураган "Ельза" сформувався в Атлантичному океані, пронісся Гаїті та Домініканською Республікою. Місцями швидкість вітру сягала 110 км на годину. 

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