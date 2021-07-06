Тропічний шторм "Ельза" почав рух із Куби до Флориди

За вихідні від урагану померли три людини.

Потужний тропічний шторм "Ельза", який увечері понеділка дістався до Куби, тепер почав рух до Флориди (США). У вівторок на узбережжі Флорида-Кас спостерігався сильний вітер і дощ, повідомляє Accuweather.

Знімки з супутника показали, що шторм вирував на північно-західному узбережжі Куби після сходу Карибського басейну. Під час урагану за вихідні загинули три людини.

Очікується, що "Ельза" дістанеться Флориди в середу вранці. Екстрені служби випустили попередження про погіршення погоди.

На Кубі пориви вітру під час урагану досягали 85 кілометрів на годину. Влада евакуювала 180 000 людей.

Ураган "Ельза" сформувався в Атлантичному океані, пронісся Гаїті та Домініканською Республікою. Місцями швидкість вітру сягала 110 км на годину.