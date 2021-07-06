Німеччина послабила обмеження на в'їзд з Індії, Португалії, Великобританії і Росії

Португалія, Великобританія, Індія, Росія і Непал більше не вважаються в Німеччині країнами, де поширені небезпечні варіанти коронавірусу.

Ці країни тепер вважаються "регіонами з високим рівнем розповсюдженням вірусу SARS-CoV-2". Це означає, що для осіб, які прибувають з цих країн до Німеччини, не діятимуть багато запроваджених раніше обмежень, передає DW.

Зокрема, в'їзд до ФРН дозволяється всім категоріям туристів, а не тільки власникам німецького громадянства або дозволу на проживання. При цьому повністю вакциновані зареєстрованими на території ЄС препаратами, і ті, у кого є довідка про перенесене інфікування коронавірусом, звільняються від необхідності дотримуватися карантину.

Для інших мандрівників тривалість карантину становитиме 10 днів. Карантин можна закінчити достроково, якщо найраніше через п'ять днів після в'їзду до Німеччини пред'явити повторний негативний тест.

Україна, згідно з класифікацією Інституту імені Роберта Коха, станом на 6 липня, не належить до переліку країн, де існує ризик зараження коронавірусом.

З 25 червня Німеччина дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Раніше Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".