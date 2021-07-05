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Прем'єр-міністр Люксембургу захворів на COVID-19, його стан - важкий

Через проблеми з диханням напередодні його госпіталізували в якості запобіжного заходу. 

Прем'єр-міністр Люксембургу захворів на COVID-19, його стан - важкий
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Бетеля госпіталізували через ускладнення, викликані коронавірусом. Стан політика оцінюється як важкий.

Про це повідомляє люксембурзька радіостанція RTL.

Коронавірус у Беттеля офіційно діагностували наприкінці червня. Через проблеми з диханням напередодні його госпіталізували в якості запобіжного заходу. 

Наразі, за інформацією журналістів, стан прем'єра, "оцінюється як важкий". У нього діагностовано киснева недостатність. Очікується, що прем'єр пробуде в лікарні ще від двох до чотирьох днів.

Наразі 48-річний Беттель доручив міністру фінансів країни П'єру Грамену тимчасово взяти на себе ведення поточних справ. 

Як нагадують ЗМІ, 6 травня Беттель отримав першу дозу вакцини AstraZeneca. Другу дозу, відповідно до люксембурзької програми вакцинації, він повинен був отримати через вісім тижнів - 1 липня. Інформації про те, чи зробленне йому друге щеплення, наразі немає.

Нагадаємо, що напередодні уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову госпіталізували з коронавірусною інфекцією. Її стан оцінюється як задовільний.

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