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Кулеба оголосив конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу

Документи приймаються до 12 липня. 

Кулеба оголосив конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу
Фото: slovoidilo.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу. Про це він оголосив на форумі "Україна 30. Міжнарожна політика".

За словами міністра, це безпрецедентний крок. 

"Від Сенегалу до Великої Британії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії. МЗС вперше так масштабно відкриває двері саме на напрямі торгівлі та інвестицій. До речі, до мого приходу на посаду міністра МЗС часто звинувачували, що це закритий клуб. З вересня 2020 ми оголосили 133 відкритих конкурси та добори на посади в системі органів дипломатичної служби. 82 переможці вже приєдналися до нашої команди", - розповів міністр.

Згідно з сайтом МЗС, дипломатів з економічних питань шукають в дипустанови в Аргентину, Чилі, Бразилію, Велику Британію, Грецію, Ефіопію, Ізраїль, Ірак, Казахстан, Китай, Малайзію, Молдову, Норвегію, Сенегал, Туркменістан, Чехію. Прийом документів триватиме до 12 липня. 

Нагадаємо, Україна вперше в своїй історія цього року стала головуючою в Міжнародній раді зерна. Головування триватиме протягом 2021-2022 років. 

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