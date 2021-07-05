Соратник Макрона розповів, на чому Франція наполягатиме під час переговорів із РФ щодо Донбасу

Президент Франції Емманюель Макрон дізнається, що на окупованих територіях України порушуються права людини. Тому Франція надалі наполягатиме на переговорах з Росією щодо Донбасу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив депутат Національних зборів Франції – один із найближчих його соратників П’єр Персон після відвідин лінії розмежування.

"Франція й надалі наполягатиме на тому, щоб дотримувалися певні речі, зокрема щодо того, що цивільне населення має мати повний доступ до усієї території України. Перебуваючи на лінії зіткнення, ми побачили, що в ОРДЛО блокують доступ. Вважаємо, що питання прав людини, питання деокупації Криму мають порушуватися на базі Кримської платформи. Після повернення до Франції ми спілкуватимемося і з МЗС, і з президентським палацом, і доноситимемо думку про те, що на окупованих територіях порушуються права людини", - розповів Персон.

Разом з тим політик акцентував, що ніхто у Франції не заперечує необхідність і важливість продовження діалогу з Росією, однак це жодним чином не послаблює позиції Парижа щодо України і розуміння того, що її потрібно підтримувати. Французький депутат також наголосив на тому, що ті французькі політики, які підтримують позицію РФ щодо Криму та України, не відображають позицію більшості політичного класу Франції.

"Ці французькі політики, які бувають в окупованому Криму, які підтримують дії Росії, не відображають ані позицію французької дипломатії, ані позицію більшості політичного класу Франції. Зазвичай тут ми говоримо про тих, хто наближений до крайніх правих сил або ж відстоює чиїсь економічні інтереси", - зазначив Персон.

Нагадаємо, 2 липня Кремль повідомив про телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з Макроном. Зазначалося, що співрозмовники також торкалися теми України. Зокрема, Путін пожалівся Макрону на "деструктивні дії" Києва щодо Донбасу.

Раніше, 25 червня, Макрон заявив, що готовий зустрітися з Путіним, і для цього "не обов'язково організовувати саміт ЄС - РФ". Рушіями перемовин із Росією стали сам Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті". Це не підтримала Польща і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним. Проти також виступив прем'єр Нідерландів.

Балтійські країни Європейського Союзу відкинули пропозицію Німеччини і Франції відновити офіційні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому одна з держав порівняла це зі спробою відмовити ведмедя від крадіжки меду.