Сина російського депутата засудили до 14 років тюрми за вбивство, яке він зняв на відео

Нападників затримали після того, як в соцмережах поширили відео бійки.

Центральний суд російського Красноярська виніс вирок місцевим жителям Андрію Шилову і Сергію Шмельову, звинуваченим у побитті до смерті свого знайомого.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Суддя призначив їм по 14,5 років колонії суворого режиму і стягнув 5,5 мільйона рублів компенсації в рамках цивільного позову потерпілої сторони.

У вересні 2019 року Шилов і Шмельов, посварившись по телефону зі своїм знайомим Дмитром Сісігіним, приїхали до нього додому, жорстоко побили і зняли це на відео. Потерпілий впав у кому, а згодом помер у лікарні.

Нападників затримали через місяць, коли в соцмережах поширили відео бійки, які Шилов сам надіслав знайомії загиблого. Вбивство викликало значний резонанс в Красноярську, в місті пройшли мітинги з вимогою покарати нападників.

Один з обвинувачених - Андрій Шилов - син голови Омелянівського сільради Івана Шилова і колишньої судді Омелянівського суду РФ і адвоката Людмили Шилової.

Нагадаємо, у лютому Уряд України подав до Європейського суду з прав людини міждержавну заяву проти Російської Федерації, яка стосується політичних вбивств.