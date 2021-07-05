Російський режисер Володимир Меньшов помер від коронавірусу

Він підтримував окупацію Криму та Донбасу.

Радянський та російський актор і кінорежисер Володимир Меньшов помер у віці 81 року від коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Мосфільму.

"Кіноконцерн «Мосфільм» та сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління «Мосфільму» помер від наслідків коронавирусной інфекції на 82-му році", - сказано в повідомленні.

Меньшов зіграв понад сто ролей в кіно і телефільмах, але найбільше відомий як режисер фільмів "Москва сльозам не вірить", за який отримав "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" (1980), "Любов і голуби" (1984), "Ширлі-мирлі" (1995).

У 2014 році підтримав окупацію Криму Російською Федерацією. Також підтримував окупацію Донецької і Луганської областей, у тому числі фінансово.

У 2021 році збирався балотуватися в Державну думу в одному списку з письменником-терористом Захаром Прилєпіним.