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Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук

Незадовго до смерті у нього стався тяжкий інсульт.

На 48-му році життя помер колишній заступник міністра культури, культурний діяч, журналіст і перекладач Юрій Рибачук.

Про це у соцмережі Facebook повідомив його друг, журналіст Дмитро Лиховій.

“Не можу повірити. Як же так? Світлий, повний життя і нових планів чоловік. Спочивай з миром, Юрій Рибачук”, – написав він.

Юрій Рибачук народився 30 листопада 1973 року в Рівному, пише “Новинарня”.

Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Мануїльського, у 2017-2019 роках обіймав посаду заступника міністра культури (Євгена Нищука).

Незадовго до смерті у нього стався тяжкий інсульт.

Нагадаємо, у червні у Києві в віці 68 років помер літературознавець, критик, перекладач Володимир Моренець.

Взимку на 64 році життя помер український театральний режисер, продюсер Сергій Проскурня.

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