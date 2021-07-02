У Києві пройде фестиваль “День білоруського мистецтва”

Програма фестивалю складатиметься з літературних презентацій нових білорусько-українських видань за участі авторів та перекладачів, концерту білоруських артистів та візуальної експозиції.

Фестиваль розпочнеться з презентації антології білоруської поетичної революції “БУМ-БАМ-ЛІТ” за участі перекладачів. Також у рамках фестивалю відбудеться дві прем’єри: “Еврідіка не озирається” Сергія Прилуцького за участі авторки та перекладачки Олени Степаненко. Завершить літературну програму виступ Олександра Ірванця, який переклав збірку віршів “Все як раніше лише імена змінилися” визначного білоруського письменника Уладзімєра Арлова.

Музична програма фестивалю складатиметься з трьох виступів білоруських артистів, що внаслідок політичних репресій переїхали до Києва. Shuma — гурт що поєднує етно, архаїчні білоруські наспіви та сучасні електронні жанри. Наступним гратиме дует білоруської співачки акторки та активістки Анастасії Шпаковської (Naka) з піаністом-віртуозом Костянтином Гарячим. Завершить фестиваль хуліганський, саркастичний і місцями абсурдний виступ гурту RSP(Разбітае Сэрца Пацана).

Також на території фестивалю можна буде переглянути виставку “Білорусь, що прокинулась” — 25 репортажних фотографій з протестів серпня 2020-го, а також мініекспозицію найвпізнаванішого українського ілюстратора Олександра Грехова, присвячену подіям у Білорусі.

Фестиваль відбуватиметься 11 липня на території другого плацу Києво-Могилянської академії (вул. Волоська, 8). Початок о 17:00, вхід на подію — вільний. Організатори події — незалежна громадська ініціатива Free Belarus Center, видавництво “Люта справа” та Рада Білоруської культури. Більше інформації про подію за посиланням.