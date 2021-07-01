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Лукашенко підтримав закид Путіна про зменшення суверенітету України

Нелегітимний президент Білорусі розкритикував українську владу.

Лукашенко підтримав закид Путіна про зменшення суверенітету України
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко підтримав слова президента Росії Володимира Путіна про "зовнішнє управління" в Україні.

Під час пленарного засідання Форуму регіонів Росії і Білорусі, яке організували 1 липня в форматі відеоконференції, Лукашенко заявив про "танення" суверенітету України.

"Шановний Володимире Володимировичу, ще раз дякую Вам і всім росіянам за підтримку у боротьбі за збереження суверенітету та незалежності Білорусі. Це дуже важливо і цінно, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів", - сказав Лукашенко.

Він похвалив Путіна за вчорашній виступ під час прямої лінії, в якому російський президент сказав, що вважає недружнім до РФ керівництво України, а не український народ.

"Ви здорово сказали про це. Український народ ні в чому не винен. Це братський народ, ми завжди були разом з цим народом і будем разом. Але що робити, коли керівництво нашої братської України пішло іншим шляхом", - сказав Лукашенко, якого Україна відмовляється визнавати президентом Білорусі.

Нагадаємо, Путін присвятив Україні значну частину своєї прямої лінії 30 червня.

Під час свого виступу він вчергове назвав українців і росіян єдиним народом, пообіцявши написати про це статтю; заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не відмовляється від неї; звинуватив Україну в придушенні проросійської опозиції; порівняв законопроєкт про корінні народи зі зброєю масового ураження проти росіян; заявив про військове освоєння української території країнами НАТО.

Президент України Володимир Зеленський після цього назвав слова Путіна про "зовнішнє управління" пропагандистською мантрою для внутрішнього споживача в Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у свою чергу сказав, що Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві.

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