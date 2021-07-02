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Український фільм "Папині кросівки" змагатиметься за "Золотого леопарда" у Локарно

У стрічці режисерки Ольги Журби знялися непрофесійні актори.

Фото: usfa.gov.ua

Український фільм "Папині кросівки" змагатиметься за "Золотого леопарда" на 74-му Міжнародному кінофестивалі у Локарно.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Світова прем’єра створеного за підтримки Держкіно короткометражного ігрового фільму "Папині кросівки" авторки сценарію та режисерки Ольги Журби відбудеться під час 74-го Міжнародного фестивалю у Локарно (Швейцарія)", - сказано в повідомленні.

Стрічку відібрано до конкурсної програми Pardi di Domani ("Леопарди майбутнього") короткометражних та середньометражних фільмів з усього світу.

Фото: usfa.gov.ua

Фільм зображує почуття підлітка перед всиновленням. Історія розгортається в день від’їзду 13-річного Саші з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомну американську родину. Ролі виконали непрофесійні актори.

Фото: usfa.gov.ua

Locarno Film Festival - один з найдавніших та найпрестижніших кінооглядів світу. Цьогоріч фестиваль пройде з 4 по 14 серпня.

Раніше повідомляли, що на 74-му міжнародному Каннському кінофестивалі, який відбудеться 6 по 17 липня 2021 року, покажуть дві стрічки від України. У конкурсній програмі "Тиждень критики" буде представлений ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа – "Ольга", знятий за участі української кінокомпанії Pronto Film. А в програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID.

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