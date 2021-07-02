Культурна спільнота звертається до ДУС з вимогою забезпечити прозорий конкурс на посаду директора Мистецького Арсеналу

Команда Мистецького Арсеналу опублікувала звернення, у якому вимагає від ДУС забезпечення прозорості конкурсу на посаду генерального директора, чіткого дотримання процедур та етичних норм членами конкурсної комісії. У зверненні, зокрема, вказується на те, що один з членів конкурсної комісії Василь Чернець має конфлікт інтересів. Крім цього, команда Арсеналу вимагає допустити ЗМІ та своїх представників на засідання конкурсної комісії.

Спільну заяву опублікували також два кандидати на посаду директора Арсеналу, Ольга Балашова та Євген Березницький. У заяві йдеться про невідповідність частини членів конкурсної комісії нормативним вимогам та про загрозу легітимності конкурсу. Заяву підписали ряд представників культурної спільноти.