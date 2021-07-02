Лукашенко – не друг, но деньги дороже?

«Это не торговое решение, а политическое, поэтому решение должны принимать президент и МИД, – заявили LB.ua off the record собеседники в руководстве Минэкономразвития. – Мы можем лишь просчитать степень экономических и торговых рисков и сформировать пакет санкций». Комментарий внешнеполитического ведомства LB.ua ожидает. Неофициально дипломаты говорят о приоритете экономических интересов над политическими – даже в таком вопросе, как отношения с режимом Лукашенко.

Этот вопрос серьезно интересует ЕС, но ответа на него в Киеве пока нет.

Белорусская экономика , и это не для кого не секрет, тесно связана с экономикой украинской. Посему главный вопрос, который ныне следует задать: захочет ли Киев ударить по Лукашенко вслед за Европой и что за этим может последовать?

Украинским властям вскоре придётся принимать решение – будет ли Украина присоединяться к секторальным ограничениям ЕС против Республики Беларусь. Напомним, что в пакет санкций Евросоюза входит запрет на выполнение контрактов, заключенных после 25 июня 2021 года, на импорт и транзит нефтепродуктов и калийной продукции из Беларуси; воспрещение импорта-экспорта софта и аппаратного обеспечения, применяемого для слежки за людьми в телекоммуникациях (это почти вся электроника); запрет на кредиты для госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3-х месяцев; эмбарго на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси; воспрещение на передачу или экспорт товаров и гражданских технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Фото: infotrans.by

Об общем балансе интересов

За исключением удара по миниатюрной по меркам Европы табачной промышленности, ЕС, вводя санкции против РБ, исходил из реалий валютно-доходной части белорусской внешней торговли. А её реалии таковы: в 2020 году более 40% притока валюты приносило всего три статьи экспорта – широкой номенклатуры аграрной и пищевой продукции; вывоз нефтепродуктов и химикатов, прежде всего калийной продукции и нитратов.

В цифровом выражении, белорусские аграрии в прошлом году получили около $5,5 млрд, экспорт 10 млн тон нефтепродуктов принес $5,2 млрд, а 6,2 млн тон калийной продукции – $1,4 млрд. Доля машиностроения, в том числе оборонного, в экспорте составляла 20% суммарного экспорта, то есть, более $1,6 млрд. Исходя из этого, санкции ЕС начали давить по второму и третьему ключевым секторам экономики Беларуси, которой надо будет срочно перераспределять с точки зрения переориентации товаропотоков в обход стран, придерживающихся санкционной политики.

Интерес Украины в стабильных потоках белорусского ввоза (транзита и экспорта) отображается статистикой Гостаможслужбы: при общем товарообороте в $2,59 млрд часть, припадающая на нефтепродукты и битум, составляет порядка $1,2млрд; удобрения – $155 млн, наземного транспорта – $109 млн, пластмассы и полимеры – $74 млн, химикатов и продукции деревообрабатывающей промышленности по $50-$51млн соответственно. Ведущей статьей экспорта Украины в Беларусь были корма и отходы пищевой промышленности на $103 млн, черные металлы $77 млн, ядерные реакторы, котлы и механическое оборудование – $49 млн, ж/д подвижной состав $46,7 млн.

Фото: belrynok.by

Электроэнергетика

Текущий пакет санкций ЕС не касается экспорта или экспортеров электроэнергии. Хотя, после ввода в строй в 2020 году Белорусской АЭС, именно отрасль электроэнергетики стала новым и самым быстрорастущим по темпу направлением украино-белорусской торговли. До 1 октября 2021 года Украина временно ограничила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. По данным Гостаможслужбы, импорт белорусского тока на украинский рынок составил за пять месяцев 2021 года $77,8 млн. В предыдущие периоды импорт не превышал $4-$7млн в год.

Чтобы понять значение этого порядка цифр для украинской экономики, можно привести данные экспорта тока из Украины. До подключения Белорусской АЭС в экспортные энергосети, украинские поставки в 2019-2020 годах были больше тогдашних суммарных белорусских почти в три раза. Для сравнения: ориентировочно, в прежний, «доядерный» период Беларуси, суммарный украинский экспорт э/э составлял всего $0,3млрд от продажи 6,4 млрд. квт/ч. Из них на $25,8 млн (45%) уходило в Словакию, на $19,2 млн (33,5%) в Венгрию, $7,5 млн (13,1%) в южные регионы Беларуси, на $2,6 млн в РФ (4,5%) и небольшой объем в Молдову. Эти украинские цифры прошлых лет хорошо оттеняют нынешний быстрорастущий белорусский экспорт тока. И пока лучше не оценивать будущий.

Нефть и нефтепродукты

Позиция Украины в импорте нефтепродуктов и битума из Беларуси (по санкционному сектору), в отличии от других отраслей, предельно проста для понимания – 70% поставок дизельного топлива и 50% поставок бензина в Украину идет из Беларуси и РФ. Если барьеры вроде нынешних санкций ЕС начнут давить на экспорт моторных топлив и битума Беларуси, тогда доля российских компаний на украинском рынке вырастет до фатального уровня. Фатальный уровень – это когда под угрозой эмбарго поставок топлива в Москве смогут эффективно выставлять Киеву политические требования.

В роли условного предохранителя Украины от чрезмерного риска попасть в такой российский топливный капкан, пока что, уверенно выступает Азербайджан. Его компании в начале 2021 года взялись соединить к 2022 году в единое целое разделенную сеть нефтепроводов Беларуси. Кроме этого проекта, Азербайджан взялся за модернизацию одной из установок Мозырского НПЗ, претендуя на увеличение своей квоты в загрузке этого завода азербайджанским или иным нефтяным сырьем, купленным на месте.

Фото: mnpz.by Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Все эти усилия Баку исходят из планов азербайджанских нефтекомпаний нарастить свои позиции на европейском рынке своп-операций с нефтью, чтобы снижать затраты на логистику. К стремлению сэкономить на логистике надо добавить перепродажу российской нефти в условиях санкций. Например, благодаря своп-торговле или обмену долгов азербайджанским экспортерам в 2020 году уже удалось взять на себя более 50% загрузки ряда НПЗ Германии и Чехии. Такой высокий уровень загрузки был достигнут не за счет прямых поставок, а за счет собственных и привлеченных ресурсов сырой нефти (в основном, ресурсов российских).

Стержнем азербайджанского проникновения в Беларусь можно назвать сравнительно небольшой транзит около 1 млн тонн сырой нефти через Украину. Это сырье возвращается обратно из Беларуси на украинский и сопредельные рынки в виде готовой продукции. Все перечисленные направления нефтяной экспансии компаний Азербайджана начали реализовываться до даты принятия нынешних санкций ЕС. Следовательно, есть шанс что санкционное давление не коснется нефтяной сырьевой кооперации между Азербайджаном, РФ и Беларусью. А если не коснется, значит Украина получит своеобразный буфер от вышеописанного фатального сценария с монопольным российским давлением.

Машиностроение

Белорусские машиностроительные гиганты «Белаз» и «МАЗ» заняли отдельное место в персональной части листинга секторальных санкций ЕС. Как и оборонный «МЗКТ Минский завод колесных тягачей», который серийно выпускает пусковые установки ракетных комплексов, эти два гражданских автосборочные предприятия – эталон и гордость промышленной политики Александра Лукашенко.

Фото: EPA/UPG На заводе белорусского производителя тяжелых грузовиков и оборудования БелАЗ, Жодино

Санкционный удар по гигантам цивильного машиностроения нацелен на то, чтобы сократить персонал этих предприятий с расчётом, что это поможет усадить белорусского функционера за стол переговоров с ЕС. Но следует учесть, что белорусские заводы-гиганты имеют достаточно развитую торговую инфраструктуру. Вполне возможно, что разветвленная сеть дочерних предприятий и дилеров, в том числе и в Украине, позволит Беларуси успешно обходить санкции.

Украина имеет развитую горнодобывающую промышленность, но не имеет собственного производства тяжелой грузовой автотехники, без которой эта промышленность не работает. В свою очередь, Украина как покупатель тяжелой белорусской автотехники кооперируется с автопромом Беларуси, экспортируя ей грузовые автошины (например, Бобруйский шинный завод выпускает автопокрышки под украинским брендом Dniproshina). В такой же мере украинский рынок прочно освоен белорусскими производителями железнодорожной и тракторной техники. Эти производители не такие крупные как МАЗ или БелАЗ и, возможно, санкции ЕС будут способны реально ограничить их позиции в Украине уже в самом ближайшем будущем.

Прицел ЕС на блокаду белорусского машиностроения способен оказать негативное воздействие на некоторые чувствительные направления военно-технического сотрудничества Украины и Беларуси. После принятия нынешних санкций ЕС, украинским импортерам придется принимать усилия по замещению белорусских поставок, или по внедрению новых схем торговли.

Калийный транзит

Секторальные санкции ЕС в калийной отрасли нацелены на то, чтобы прекратить ежегодный объем транзита 7 млн тонн удобрений и сырья из Беларуси – до 95% белорусского экспорта проходит через порт Клайпеда в Литве. Украина суммарно в 2020 году перевалила через свои порты около 2 млн тонн удобрений, среди которых была и незначительная часть белорусских.

О тех давних временах, когда вместо Клайпеды основной калийный экспорт Беларуси в 2000-е годы проходил через украинский порт Южный, в Киеве, судя по всему, уже забыли и не знают, как возвращаться. Риск того, что белорусский экспорт может перекочевать из Литвы в Украину, достаточно велик – альтернативой Украине для Беларуси могут стать только химические терминалы РФ, но они значительно удалены от основных белорусских рынков сбыта удобрений.