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Вантажний Boeing 737 сів на воду в океані біля Гонолулу

Обох пілотів вдалося врятувати.

Вантажний Boeing 737 сів на воду в океані біля Гонолулу
Фото: Jet Photo

Вантажний літак Boeing 737 авіакомпанії Transair здійснив вимушену посадку на воду біля узбережжя Гавайських островів, пише видання Hawaii News Now.

За даними департаменту транспорту американського штату Гаваї, це сталося близько другої ночі за місцевим часом в трьох кілометрах від аеропорту "Калаелоа".

Обох пілотів було врятовано - одного з них на вертольоті доставили у місцеву лікарню, а другого доправили на берег на човні.

За даними Федерального управління цивільною авіацією (FAA), перед аварійною посадкою екіпаж літака доповів про несправність двигуна. Пілоти збиралися повернутися в аеропорт Гонолулу, але їм довелося сідати на воду, пише CNBC.

Вантажна авіакомпанія Transair є місцевим перевізником, вона виконує рейси між Гавайськими островами. Конкретно цей літак прямував з Гонолулу в Кахулуї, що знаходиться на іншому острові у 150 кілометрах від відправної точки.  

Фото: Flightradar24

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