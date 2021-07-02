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Ізраїль розбомбив збройний цех ХАМАС у Секторі Гази

Удару було завдано у відповідь на кулі з вибухівкою.

Ізраїль розбомбив збройний цех ХАМАС у Секторі Гази
Фото: EPA/UPG

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетних ударів позиціях ХАМАС  у відповідь на запуск куль із запалювальними  речовинами з території Сектору Гази в напрямку Ізраїлю.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"Учора ввечері бойові літаки атакували об'єкт з виробництва зброї терористів ХАМАС. Атаковані компоненти використовувалися ХАМАС для дослідження і розробки зброї", - сказано в повідомленні у Twitter.

Військові Ізраїлю уточнили, що удар було завдано у відповідь на підпал аеростату на території Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю попередила, що буде рішуче реагувати на всі спроби терору з боку Сектору Гази.

Повідомлень про жертви наразі немає.

16 червня Ізраїль вперше після травневої ескалації завдав ударів по Сектору Гази. Тоді авіаудари по військових комплексах ХАМАС у Газі та місті Хан-Юніс були здійснені у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїлю. За даними екстрених служб, кулі призвели до 20 пожеж у населених пунктах біля кордону з Газою.

Нагадаємо, що за 11 днів протистояння в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.

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