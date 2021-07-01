Україна та Кувейт відновлюють пряме авіасполучення вперше за багато років

Україна та Кувейт з 13 липня відновлюють пряме авіасполучення. Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік.

"13 липня, вперше за багато років, запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт – Київ. Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи зможуть відвідати цю чудову країну", - написав він.

Нагадаємо, що режим в’їзду громадян України до Кувейту – візовий.

Українські громадяни можуть оформити одноразову туристичну візу строком до 90 днів безпосередньо в Міжнародному аеропорту Кувейту або електронну візу через онлайн-сервіс Міністерства внутрішніх справ Кувейту.

Нагадаємо, з серпня 2020 року громадяни Кувейту можуть перебувати в Україні без віз протягом 90 днів.