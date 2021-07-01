МЗС Росії викликає посла Чехії через заяви про компенсації за вибухи на складі боєприпасів

"Прага заплуталася у своїх версія, заплуталася у власних інтересах".

МЗС Росії викликало посла Чехії Вітезслава Півоньку у зв'язку з вимогою компенсації за вибухи на складі боєприпасів у Врбетіце. Про це пише РБК.

"Вердикт наш простий: Прага заплуталася у своїх версіях, заплуталася у власних інтересах, тому що до національних інтересів це не має стосунку, і просто переключилися на створення міфології та просування власних фантазій, які видаються за певні факти", – переконана спікерка МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, Москва вважає пропозицію Праги неприйнятної.

Раніше у МЗС Росії сказали, що Чехія швидше дочекається "вуха від оселедця", ніж компенсації.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек у понеділок, 28 червня, вручив послу РФ Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв'язку з причетністю до підриву складу боєприпасів в селищі Врбетиці у 2014 році. У цій ноті Чехія вимагає повністю компенсувати збиток від вибуху і закликає російську сторону почати переговори з даного питання. Сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Також МЗС Чехії повідомило послу Росії, що розпорядження уряду РФ від 23 квітня і доповнення до нього від 13 травня про "недружні країни" (до них віднесені Чеська Республіка і Сполучені Штати), є порушенням міжнародного права, тому дану постанову уряду РФ потрібно скасувати.

17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху в Врбетіце.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.