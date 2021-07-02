Спецслужби США і Британії звинувачують ГРУ РФ у сотнях кібератак по всьому світу

Американські та британські спецслужби стверджують, що ГУ Генштабу Росії (колишнє ГРУ) стоїть за атаками хакерів, що здійснюються на сотні організацій США та інших країн світу починаючи з 2019 року аж до теперішнього часу.

Про це йдеться в доповіді Агентства національної безпеки, ФБР, а також агентств США і Великобританії з кібербезпеки, опублікованій 1 липня, передає DW.

За даними спецслужб США і Великобританії, 85-й Головний центр спеціальної служби (ГЦСС) Головного управління Генштабу РФ (військова частина 26165) причетний до кібератак, які раніше приписувалися приватним хакерським угрупованням і проводилися з використанням методу "грубої сили" ("brute force") для отримання доступу до урядових та приватних мереж.

У документі детально описується, яким саме чином проводилися хакерські напади.

У пресрелізі, розміщеному на сайті АНБ, вказується, що цілі кібератак були глобальними, але в основному сфокусовані на Сполучених Штатах і Європі. У США вони були спрямовані проти урядових і оборонних структур, політичних консультантів і партійних організацій, підрядників Пентагону, енергетичних і логістичних компаній, науково-дослідних центрів, інститутів вищої освіти, юридичних фірм та медіакомпаній.

Євросоюз вважає 85-й Головний центр спеціальної служби ГУ Генштабу РФ причетним до кібератаки на німецький бундестаг у квітні-травні 2015 року. Торік у жовтні ЄС ввів щодо нього санкції.

Нагадаємо, у квітні США відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення.

7 травня американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу, визнала, що стала жертвою хакерської атаки.

Коментуючи інцидент, Байден пов’язав зловмисників з РФ.