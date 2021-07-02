Єврокомісія підготувала інвестиційний план для Східного партнерства на €2,3 млрд

Пропозицію ЄС будуть обговорювати на саміті в грудні 2021 року.

Європейська комісія і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель у п'ятницю, 2 липня, затвердили порядок денний подальшої співпраці з країнами Східного партнерства, у тому числі Україною.

"Цей порядок денний базується на п’яти довгострокових цілях, в основі яких лежить стійкість, визначена на майбутнє Східного партнерства у березні 2020 року. Він буде підкріплений економічним та інвестиційним планом на суму 2,3 мільярда євро у вигляді грантів, дотацій та гарантій з можливістю залучення до 17 мільярдів євро приватних інвестицій", - йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

За словами єврокомісара з питань розширення і сусідства Олівера Варгеї, це амбіційний план, який допоможе стимулювати створення нових робочих місць та економічне зростання в регіоні Східного партнерства.

План передбачає підтримку 500 тисяч компаній малого і середнього бізнесу, будівництво чи оновлення 3 тисяч кілометрів пріоритетних автодоріг і залізниць, боротьбу з корупцією, скорочення споживання електроенергії на 20% у 250 тисячах домогосподарств, покращення якості води й повітря, покращення доступу до інтернету, допомогу з вакцинацією медпрацівників, допомогу громадським організаціям і незалежним медіа, можливості поїздок для 70 тисяч студентів та дослідників.

План буде обговорюватися на саміті Східного партнерства у грудні 2021 року.

Східне партнерство - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь. Остання призупинила свою участь у Східному партнерстві, але план розрахований і на неї також.