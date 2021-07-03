У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів і паперових талонів (оновлено)
​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів і паперових талонів (оновлено)
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
ГоловнаСвіт

У Канаді мітингувальники повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II

Приводом стало виявлення майже 1000 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів. 

У Вінніпезі (Канада) учасники акції протесту біля будівлі Законодавчих зборів повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II.

Про це пише bbc.com з посиланням на місцеві ЗМІ.

Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів. Це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил.

Фото: twitter.com/APTNNews

Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, і влада розглядає версію про підпал.

Протест був переважно мирним, однак поліція застосувала електрошокер під час затримання одного демонстранта.

Фото: twitter.com/APTNNews

У четвер, 1 липня відбувалися урочистості на честь Дня Канади, який відзначають на честь заснування країни з кількох британських провінцій у 1867 році, за правління королеви Вікторії. Вона правила Британською імперією у 1837-1901 роках.

Саме під час її правління канадський уряд розробив і почав реалізовувати план щодо створення шкіл-інтернатів для дітей з корінних народів.

Попри отримання Канадою незалежності, британська королева Єлизавета II, чий пам'ятник також скинули з постаменту, залишається офіційною головою держави.

Через виявлення безіменних могил місцева влада в різних частинах Канади скасувала урочистості на честь національного свята, а демонстранти облили фарбою або повалили статуї низки історичних діячів, пов'язаних зі створенням інтернатів для дітей з корінних народів.

Фото: Jared Delorme/APTN

Фото: Jared Delorme/APTN

Фото: Jared Delorme/APTN

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти скасування урочистостей, але додав, що буде думати про роботу, яку треба виконати в цій ситуації, і про несправедливість, з якою корінні народи стикалися раніше і стикаються зараз.

Уряд Великобританії засудив повалення пам'ятників, але висловив співчуття корінним народам Канади.

"Ми, звичайно, засуджуємо будь-яке плюндрування монументів королеви. Наші думки - з корінними народами Канади після цих трагічних знахідок, і ми уважно стежимо за розвитком подій і співпрацюємо з урядом Канади щодо проблем корінного населення", – йдеться в повідомленні британського уряду.

Протягом XIX і XX століть понад 150 тисяч дітей з родин корінних народів Канади примусово відправили в школи, де їх намагалися асимілювати і виховати в християнській традиції.

Історики вважають, що до шести тисяч дітей могли померти в наспіх побудованих і погано опалюваних інтернатах, де часто панувала антисанітарія.

"(Королева Вікторія) не значить нічого для мене, крім того, що її політика та її колоніалізм досі визначає наше життя", – сказала в інтерв'ю канадському телеканалу CBC Белінда Ванденбрук, яка пройшла через школу-інтернат.

За останні кілька років учасники протестів в різних країнах повалили низку пам'ятників історичним діячам, пов'язаним з імперською спадщиною, работоргівлею або Конфедерацією південних штатів США.

Повалення монументів стало одним з елементів руху "Black Lives Matter", який виник після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також