Приводом стало виявлення майже 1000 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів.

У Вінніпезі (Канада) учасники акції протесту біля будівлі Законодавчих зборів повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II.

Про це пише bbc.com з посиланням на місцеві ЗМІ.

Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів. Це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил.

Фото: twitter.com/APTNNews

Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, і влада розглядає версію про підпал.

Протест був переважно мирним, однак поліція застосувала електрошокер під час затримання одного демонстранта.

Фото: twitter.com/APTNNews

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW — APTN News (@APTNNews) July 2, 2021

У четвер, 1 липня відбувалися урочистості на честь Дня Канади, який відзначають на честь заснування країни з кількох британських провінцій у 1867 році, за правління королеви Вікторії. Вона правила Британською імперією у 1837-1901 роках.

Саме під час її правління канадський уряд розробив і почав реалізовувати план щодо створення шкіл-інтернатів для дітей з корінних народів.

Попри отримання Канадою незалежності, британська королева Єлизавета II, чий пам'ятник також скинули з постаменту, залишається офіційною головою держави.

Через виявлення безіменних могил місцева влада в різних частинах Канади скасувала урочистості на честь національного свята, а демонстранти облили фарбою або повалили статуї низки історичних діячів, пов'язаних зі створенням інтернатів для дітей з корінних народів.

Фото: Jared Delorme/APTN

Фото: Jared Delorme/APTN

Фото: Jared Delorme/APTN

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти скасування урочистостей, але додав, що буде думати про роботу, яку треба виконати в цій ситуації, і про несправедливість, з якою корінні народи стикалися раніше і стикаються зараз.

Уряд Великобританії засудив повалення пам'ятників, але висловив співчуття корінним народам Канади.

"Ми, звичайно, засуджуємо будь-яке плюндрування монументів королеви. Наші думки - з корінними народами Канади після цих трагічних знахідок, і ми уважно стежимо за розвитком подій і співпрацюємо з урядом Канади щодо проблем корінного населення", – йдеться в повідомленні британського уряду.

Протягом XIX і XX століть понад 150 тисяч дітей з родин корінних народів Канади примусово відправили в школи, де їх намагалися асимілювати і виховати в християнській традиції.

Історики вважають, що до шести тисяч дітей могли померти в наспіх побудованих і погано опалюваних інтернатах, де часто панувала антисанітарія.

"(Королева Вікторія) не значить нічого для мене, крім того, що її політика та її колоніалізм досі визначає наше життя", – сказала в інтерв'ю канадському телеканалу CBC Белінда Ванденбрук, яка пройшла через школу-інтернат.

За останні кілька років учасники протестів в різних країнах повалили низку пам'ятників історичним діячам, пов'язаним з імперською спадщиною, работоргівлею або Конфедерацією південних штатів США.

Повалення монументів стало одним з елементів руху "Black Lives Matter", який виник після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні 2020 року.