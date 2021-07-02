Україна не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з Білоруссю, - МЗС

"Позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".

Україна не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода".

"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - сказав він.

Ніколенко зауважив, що політика України спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який "заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права".

"Натомість, позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей. Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би насамперед білоруський народ", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив що в країні викрито "сплячі терористичні осередки", до яких нібито причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".

Раніше Лукашенко також заявив про "завершення масштабної антитерористичної операції", з я кою нібито пов’язана Німеччина. Подробиць того, як саме причетна Німеччина, Лукашенко не повідомив. Представники уряду ФРН відмовилися коментувати цю заявув.