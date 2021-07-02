Естонія відкрилася для вакцинованих туристів з України

Естонія дозволила в'їзд громадянам України за умови повної вакцинації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Для подорожей українців відкрилася Естонія - в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав міністр у твіттері.

В’їзд до Естонії з метою туризму дозволений для осіб, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) без симптомів захворювання на COVID-19, та які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 і досягли максимального захисту після останньої дози вакцини, якщо з цього моменту пройшло не більше року.

Вакцини, що офіційно використовуються в Україні, наразі приймаються Естонією: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac/Sinovac.

Нагадаємо, що напередодні в'їзд для вакцинованих українців дозволили Австрія і Нідерланди.